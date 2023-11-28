Россияне начали носить друг друга на руках

Жители Петербурга начали носить друг друга на руках из-за слякоти

Жители Санкт-Петербурга начали носить друг друга на руках из-за появившейся на улицах города слякоти. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Фото были сделаны на углу Невского и Марата. На них мужчина помогает девушке перебраться на другую сторону тротуара, покрытого толстым слоем заледеневшей слякоти. Россиянка находится на спине помощника и держится за его плечи, чтобы не упасть.

Ранее 28 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал работодателям перевести сотрудников на удаленный режим из-за сильного снегопада и сложных дорожных условий. За сутки в Петербурге выпало почти 16 сантиметров осадков, в связи с этим в городе действует желтый уровень опасности.