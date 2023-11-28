Власти Петербурга рекомендовали перевести работников на удаленку из-за снегопада

Беглов предложил перевести работников на удаленку из-за погоды в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал работодателям перевести на удаленный режим работы сотрудников из-за сильного снегопада и сложных дорожных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города, передает ТАСС.

«Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц», — сообщили в администрации.

Там добавили, что глава города потребовал особое внимание во время уборки снега уделить набережным, мостам и подходам к социальным объектам.

За прошедшие сутки в Петербурге выпало почти 16 сантиметров осадков, сейчас снег продолжает идти. В городе действует желтый уровень опасности.

На Москву и область днем ранее, 27 ноября, обрушилась «черная метель». Это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. К понедельнику на улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов. Прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщал губернатор области Андрей Воробьев.