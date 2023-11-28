Россиянин изрезал мать во время ссоры

В Карелии задержали сына, зарезавшего мать во время ссоры

В Карелии задержали 47-летнего мужчину, изрезавшего мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 27 ноября россиянин поссорился с родственницей в квартире дома по улице Карла Маркса в городе Олонце. Он взял нож и ударил женщину в грудь, спину и живот. Потерпевшая смогла выбежать из квартиры и попросить помощи у соседа. Он вызвал скорую помощь, но женщину не удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас следователи назначают экспертизы и допрашивают свидетелей. Вскоре решится вопрос об аресте сына.

Ранее стало известно, что в Тюмени суд арестовал 28-летнего местного жителя, который расправился со спящей матерью при помощи кухонного ножа.