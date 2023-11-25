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10:52, 25 ноября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин расправился со спящей матерью при помощи ножа и попал под арест

В Тюмени суд арестовал мужчину, который убил спящую мать кухонным ножом

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Тюмени суд арестовал 28-летнего местного жителя, который расправился со спящей матерью при помощи кухонного ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 21 ноября он выпил и шесть раз ударил спящую мать кухонным ножом в область шеи и тела. Своими действиями обвиняемый лишил 61-летнюю женщину жизни.

Ранее в Петербурге десятилетнюю девочку заподозрили в расправе над 58-летней матерью. Она сделала это табуреткой.

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      Варвара Митина
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