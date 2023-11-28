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20:58, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поссорился с младшим братом и изрезал его ножом

В Кургане мужчина зарезал младшего брата во время пьяной ссоры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Курганской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя, изрезавшего 56-летнего брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 2 сентября родственники выпивали в своем доме в СНТ «Просвещенец». Они поссорились, тогда фигурант взял нож и ударил младшего брата в грудь. Тот не выжил. Затем мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о трагедии.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае 19-летний россиянин сильно избил младшего 10-летнего брата из-за ревности и обвинил в произошедшем родителей, которые, по его мнению, перестали уделять ему внимание после рождения второго сына.

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      Екатерина Кашурникова
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