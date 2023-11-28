Россиянина осудили на 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

Второй Западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Вологодской области к 12 годам заключения за подготовку к теракту, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Установлено, что молодой человек являлся участником запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power и планировал теракт в зданиях правоохранительных органов в Вологде. По данным силовиков, в 2022 году он зарегистрировался в чате этой организации под псевдонимом, где получил инструкцию по изготовлению взрывчатки в домашних условиях и обращению с оружием и самодельным взрывным устройством.

Совершение преступления он наметил на сентябрь 2022 года. Молодой человек обследовал два участковых пункта полиции, прилегающие к ним территории, выяснил пути подхода и расположение камер. Реализовать план ему помешали сотрудники ФСБ.

Первые три года молодой человек проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили серию готовящихся терактов в Казани.