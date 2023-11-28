Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:28, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

Житель Вологды получил 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил 24-летнего жителя Вологодской области к 12 годам заключения за подготовку к теракту, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Установлено, что молодой человек являлся участником запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power и планировал теракт в зданиях правоохранительных органов в Вологде. По данным силовиков, в 2022 году он зарегистрировался в чате этой организации под псевдонимом, где получил инструкцию по изготовлению взрывчатки в домашних условиях и обращению с оружием и самодельным взрывным устройством.

Совершение преступления он наметил на сентябрь 2022 года. Молодой человек обследовал два участковых пункта полиции, прилегающие к ним территории, выяснил пути подхода и расположение камер. Реализовать план ему помешали сотрудники ФСБ.

Первые три года молодой человек проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что силовики предотвратили серию готовящихся терактов в Казани.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Независимость будет означать войну» В Китае обратились к Тайваню с предупреждением

      «АвтоВАЗ» объяснил повышение цен на Lada Vesta

      Правнучка Брежнева показала свою тесную квартиру-студию

      На Урале матери устроили потасовку на пороге детсада из-за переписки в WhatsApp

      Троих подростков задержали за диверсии на московской железной дороге

      В России высказались о способе борьбы с нелегальными мигрантами

      Россиянина осудили на 12 лет за подготовку теракта в участковых пунктах полиции

      МИД России обвинил Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой

      В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости