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07:32, 28 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала отношение к детям в Таиланде фразой «вызывает ужас»

Фото: XYZ PICTURES / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде и описала отношение местных родителей к своим детям фразой «вызывает ужас». Впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что дети в этой азиатской стране спокойно ездят за рулем мотоциклов и скутеров. По ее словам, они садятся на байк по трое или четверо и выезжают на большое шоссе.

«Это ужасно наблюдать, как маленькие дети в Таиланде уже с шести-семи лет сами катаются и при этом без шлемов и какой-либо защиты! Просто так, в маечках, шортиках, босиком, ну максимум — в шлепках. Согласитесь, это страшно», — ужаснулась россиянка.

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Ершова добавила, что, в отличие от российских родителей, тайские не балуют своих детей чрезмерной заботой. Они считают, что ребенок должен помогать семье, и умение водить в раннем возрасте очень важно для них.

«Сынок или дочка таким образом могут одни съездить на рынок, что-нибудь продать или помочь кому-то отвезти товар и заработать на этом деньги», — пояснила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша попробовала в Таиланде оливье и призналась, что испытала культурный шок. Она рассказала, что знакомый таец приготовил этот салат с использованием корня имбиря, вареного риса, сушеной рыбы, креветок, моллюсков, огурцов, помидоров, капусты, лука и чеснока.

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      Марина Черняк
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