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14:01, 26 ноября 2023Путешествия

Россиянка попробовала оливье в Таиланде и описала его фразой «культурный шок»

Фото: Streets of Food / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде, попробовала там оливье и призналась, что испытала культурный шок. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее знакомый таец приготовил этот салат с использованием корня имбиря, вареного риса, сушеной рыбы, креветок, моллюсков, огурцов, помидоров, капусты, лука и чеснока. Рис он поместил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

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«После тайского салата мы ощутили нотки неизведанного и поняли, что в тайской кухне нет ничего невозможного. Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Все-таки не дело есть такое оливье», — такими фразами описала свой опыт Ершова.

Путешественница добавила, что, несмотря на старания тайского друга, ее сердце осталось верным «доброму советскому оливье с майонезом».

Ранее живущая в Европе российская тревел-блогерша рассказала историю, как она приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. По ее словам, тарелку пришлось наполнять несколько раз, потому что гости постоянно брали добавку.

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      Марина Черняк
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