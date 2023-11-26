Россиянка попробовала оливье в Таиланде и описала его фразой «культурный шок»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Таиланде, попробовала там оливье и призналась, что испытала культурный шок. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что ее знакомый таец приготовил этот салат с использованием корня имбиря, вареного риса, сушеной рыбы, креветок, моллюсков, огурцов, помидоров, капусты, лука и чеснока. Рис он поместил в центре тарелки, а остальные ингредиенты разложил вокруг.

«После тайского салата мы ощутили нотки неизведанного и поняли, что в тайской кухне нет ничего невозможного. Они едят все в таком духе и с рыбным вкусом. Ну и русскому человеку на кухне тайца делать нечего. Все-таки не дело есть такое оливье», — такими фразами описала свой опыт Ершова.

Путешественница добавила, что, несмотря на старания тайского друга, ее сердце осталось верным «доброму советскому оливье с майонезом».

Ранее живущая в Европе российская тревел-блогерша рассказала историю, как она приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. По ее словам, тарелку пришлось наполнять несколько раз, потому что гости постоянно брали добавку.