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16:20, 28 ноября 2023Забота о себе

Россиянкам назвали способы чувствовать себя лучше в критические дни

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Нестабильное эмоциональное состояние перед менструацией влияет не только на физические ощущения, но и на самооценку, рассказала врач-биофизик, партнер швейцарского проекта в области производства средств для женской интимной гигиены Dr. Shein Нелли Соседова. В комментарии для «Ленты.ру» эксперт назвала россиянкам способы выглядеть и чувствовать себя более красивыми в этот период.

Для того чтобы чувствовать себя лучше в критические дни, необходимо облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС), отметила врач. Для этого, по ее словам, необходимо хорошо высыпаться и больше отдыхать. Дополнительно можно добавить в рацион кальций и витамин B6. «Кальций содержится в молочных продуктах, орехах, рыбе. B6 — в фисташках, в клубнике и бананах», — прокомментировала Соседова.

более 70
процентов

женщин чувствуют раздражение, тревогу и перепады настроения перед началом менструации

Еще одним способом чувствовать себя более комфортно Соседова назвала использование удобных средств интимной гигиены.

Если вам хочется на несколько часов забыть про месячные, то лучше использовать менструальные чаши. Их можно носить до двенадцати часов, тогда как тампоны и прокладки нужно менять чаще. Чтобы избежать подтеканий и следов на одежде, нужно выбрать средства с более высокой впитываемостью или использовать одновременно тампон и прокладку

Нелли Соседоваврач-биофизик

Соседова заявила: если гигиенические средства наполняются быстрее, чем за два часа, и женщине регулярно нужна двойная защита, стоит обратиться к врачу, так как обильная кровопотеря может сигнализировать о болезни.

Радоваться жизни во время менструации и быть уверенной в себе также поможет активный образ жизни, заверила Соседова. «Движение стимулирует выработку гормона счастья эндорфина. Помимо того, легкие тренировки, йога или растяжка поднимут настроение, они помогут справиться с болью и спазмами. Поэтому не стоит откладывать занятия на другие дни цикла», — призвала собеседница «Ленты.ру».

Заниматься спортом во время менструации нельзя женщинам с хроническими заболеваниями репродуктивной системы, при сильном недомогании, скачках давления

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«Эти советы помогут не просто облегчить состояние во время менструации, но и почувствовать себя увереннее и красивее», — заключила Соседова.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова назвала пищевые привычки, помогающие сохранить здоровье после 40 лет. Среди прочего она посоветовала есть белок и овощи.

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      Вера Владзиевская
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