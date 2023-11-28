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14:35, 28 ноября 2023Забота о себе

Россиянкам рассказали о правилах ухода за волосами зимой

Фото: Unsplash

Зимой волосы нуждаются в особом уходе из-за холода, сухого воздуха и ношения головных уборов, предупредила трихолог, косметолог Анастасия Курская. Врач в комментарии для «Ленты.ру» рассказала россиянкам о правилах ухода за волосами в холодное время года.

Зимой волосы необходимо увлажнять, чтобы сохранить их блеск и эластичность, отметила Курская. Для этого следует выбирать шампуни, маски, кондиционеры с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами и другими увлажняющими компонентами.

По возможности ограничьте использование фенов и утюжков для волос, так как эти приборы часто ведут к повреждению структуры волос, из-за чего они становятся более ломкими и сухими. Применяйте перед их использованием термозащитные спреи для волос, специальные масла и несмываемые маски, которые защитят волосы от негативного воздействия

Анастасия Курскаятрихолог, косметолог

Если человек длительное время находится в шапке в теплом помещении, голова начинает сильно потеть, продолжила специалистка. Это может привести к неприятному ощущению, увеличению влажности на коже и созданию благоприятной среды для размножения бактерий. Это в свою очередь вызывает неприятный запах. Кроме того, шапка в помещении затрудняет доступ свежего воздуха к коже головы, что может вызвать дискомфорт, предупредила Курская. Поэтому, по ее словам, шапку нужно носить только на улице.

Важную роль в уходе за волосами играют правильно подобранные расчески, продолжила собеседница «Ленты.ру». «Выбирайте расчески с широкими зубцами, чтобы избежать потери волос из-за сухости и ломкости в зимний период», — прокомментировала трихолог.

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Также Курская посоветовала оберегать волосы от статического электричества, возникающего из-за сухого воздуха в помещении. Для этого нужно увлажнять воздух при помощи специальных приборов либо вешать на батарею мокрое полотенце.

«Принимайте витамины и следите за питанием. Недостаток витамина D может привести к потере волос. Также волосам необходимы витамины А, С, E, а также железо, биотин и цинк. Поэтому старайтесь питаться разнообразно и правильно: в приоритете продукты богатые омега-3 и растительная пища», — заключила трихолог.

Ранее Анастасия Курская назвала причины возникновения прыщей на голове. По ее словам, они могут появиться из-за гормонального дисбаланса.

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      Вера Владзиевская
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