Россиянок начали вербовать в штурмовые отряды в зоне СВО

Созданный футбольными фанатами батальон в зоне СВО начал вербовать россиянок

Батальон «Эспаньола», созданный футбольными фанатами, начал вербовать россиянок в штурмовые отряды, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В одном из постов отмечается, что давшим согласие женщинам предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Россиянки в составе «Эспаньолы» могут работать в медицине, связи, а также в подразделениях радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждают некоторые Telegram-каналы, контракт россиянки подписывают с ЧВК «Редут», куда входит «Эспаньола». Это позволяет сделать его срочным.

В Минобороны эти сведения не комментировали.

Ранее сообщалось, что 20 россиянок захотели отправиться в зону спецоперации в качестве медиков, заключили контракт, однако на пять месяцев застряли в казарме с солдатами срочной службы.