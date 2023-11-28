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14:47, 28 ноября 2023Россия

Россиянок начали вербовать в штурмовые отряды в зоне СВО

Созданный футбольными фанатами батальон в зоне СВО начал вербовать россиянок
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Батальон «Эспаньола», созданный футбольными фанатами, начал вербовать россиянок в штурмовые отряды, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В одном из постов отмечается, что давшим согласие женщинам предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Россиянки в составе «Эспаньолы» могут работать в медицине, связи, а также в подразделениях радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждают некоторые Telegram-каналы, контракт россиянки подписывают с ЧВК «Редут», куда входит «Эспаньола». Это позволяет сделать его срочным.

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В Минобороны эти сведения не комментировали.

Ранее сообщалось, что 20 россиянок захотели отправиться в зону спецоперации в качестве медиков, заключили контракт, однако на пять месяцев застряли в казарме с солдатами срочной службы.

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      Анна Щербакова
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