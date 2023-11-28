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14:39, 28 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении шести украинских БПЛА средствами ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

Также за прошедшие 24 часа были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российская авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили центр подготовки и применения дронов противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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      Евгения Куликова
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