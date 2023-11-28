Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении шести украинских БПЛА средствами ПВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 28 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

Также за прошедшие 24 часа были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российская авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили центр подготовки и применения дронов противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.