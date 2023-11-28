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14:10, 28 ноября 2023Россия

Российские войска ударили по центру подготовки и применения беспилотников ВСУ

Минобороны заявило об атаке по центру подготовки и применения беспилотников ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили центр подготовки и применения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, Вооруженные силы России атаковали хранилище авиационного топлива, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68, а также бойцов и технику ВСУ в 103-х районах зоны спецоперации.

По данным Минобороны, всего с начал проведения спецоперации российские войска уничтожили 15698 единиц военной автомобильной спецтехники, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13659 танков и других боевых бронемашин, 442 зенитных ракетных комплекса, 9263 беспилотника, 542 самолета и 255 вертолетов ВСУ.

Ранее, в октябре, Минобороны России заявило о поражении цеха на территории бронетанкового завода в Харькове. Как рассказал Конашенков, удар нанесла оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

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      Сергей Истомин
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