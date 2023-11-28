Российский пожарный угрозой расправы в лесу хотел вернуть бывшую жену

В Шахунье пожарный угрозой расправы в лесу хотел вернуть бывшую жену

В Шахунье Нижегородской области пожарный через угрозу расправы в лесу хотел вернуть бывшую жену. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, до развода россиянин регулярно избивал жену и детей. Женщина не вытерпела подобного отношения, собрала вещи и ушла от него.

Пожарный не смог с этим смириться и начал преследовать бывшую. Женщина неоднократно обращалась в полицию. Недавно он подстерег ее после работы и попытался силой затащить в машину.

Экс-жене он поставил условие: либо она возвращается, либо уезжает в другой город, либо он повесит ее на дереве. Россиянке удалось вырваться из рук пожарного. После инцидента нижегородские следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Омской области похитил бывшую жену и несколько дней избивал ее.

Суд признал его виновным по четырем статьям, среди которых 117 («Истязание») и 126 («Похищение человека») УК РФ.