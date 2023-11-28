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08:30, 28 ноября 2023Забота о себе

Сексолог подсказала способы достижения разных видов оргазмов

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Чтобы получать максимальное удовольствие от секса, нужно научиться наслаждаться каждой его минутой, а не ожидать кульминации, считает сексолог Элис Чайлд. Способы достижения разных видов оргазма она подсказала в интервью The Sun.

Чайлд отметила, что проще всего достичь оргазма с помощью внешней или внутренней стимуляции клитора. Она уточнила, что длина этого органа достигает 11 сантиметров, при этом большая его часть находится внутри. «Весь клитор очень чувствителен. Он наполняется кровью во время возбуждения, его можно стимулировать как снаружи — с помощью массажа вульвы и половых губ, так и изнутри, возле входа во влагалище», — объяснила сексолог.

Чтобы усилить удовольствие, Чайлд посоветовала найти точку G, стимуляция которой дает насыщенный и яркий оргазм. По ее словам, у этой точки нет точного места расположения — у некоторых она находится близко от входа во влагалище, но у большинства — на расстоянии примерно пять-семь сантиметров от входа. Еще один вид оргазма, который, по словам Чайлд, многие женщины никогда не испытывали — это оргазм шейки матки. Она объяснила, что стимуляция этой области может быть болезненной, но если замедлить темп, то ощущения изменятся.

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Специалистка добавила, что половые органы — это не единственная эрогенная зона. Пик удовольствия, по ее словам, может наступить при стимуляции груди, шеи, бедер. «Все тело может стать эрогенной зоной, если мы уделяем ему достаточно времени и внимания», — считает Чайлд. В некоторых случаях, продолжила сексолог, чтобы получить оргазм вообще не нужны прикосновения. Например, сексуальное удовольствие, говорит Чайлд, можно получить во время силовых тренировок или во время практик осознанности.

Ранее секс-коуч, ведущая Telegram-канала о сексе Вероника Чайная подсказала способ отсрочить наступление оргазма. По ее словам, чтобы растянуть половой акт, нужно изменить привычный сценарий получения удовольствия.

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      Екатерина Улитина
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