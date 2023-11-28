Сестра Майли Сайрус снялась топлес в лесу

Американская актриса и певица Ноа Сайрус поделилась с фанатами откровенными кадрами из леса. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя сестра Майли Сайрус позировала среди деревьев топлес, прикрывая оголенную грудь руками, в атласных трусах голубого цвета. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Кроме того, она отказалась от аксессуаров. При этом на теле телезвезды были видны многочисленные татуировки.

Сайрус также разместила фотографии, на которых она бегает в лесу в упомянутом откровенном образе.

В январе Ноа Сайрус пришла на Неделю моды в оголяющем грудь платье. Она надела наряд бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья.