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01:00, 28 ноября 2023Ценности

Сестра Майли Сайрус снялась топлес в лесу

Фото: @noahcyrus

Американская актриса и певица Ноа Сайрус поделилась с фанатами откровенными кадрами из леса. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя сестра Майли Сайрус позировала среди деревьев топлес, прикрывая оголенную грудь руками, в атласных трусах голубого цвета. Волосы знаменитости были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. Кроме того, она отказалась от аксессуаров. При этом на теле телезвезды были видны многочисленные татуировки.

Сайрус также разместила фотографии, на которых она бегает в лесу в упомянутом откровенном образе.

В январе Ноа Сайрус пришла на Неделю моды в оголяющем грудь платье. Она надела наряд бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья.

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      Карина Черных
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