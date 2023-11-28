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13:30, 28 ноября 2023Путешествия

Сибиряк напился в бизнес-классе самолета, закурил в туалете и угодил в полицию

Россиянин устроил дебош на рейсе Новосибирск — Владивосток и угодил в полицию

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянин устроил пьяный дебош на рейсе из Новосибирска во Владивосток и угодил в полицию. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Дальнего Востока.

По данным источника, 42-летний сибиряк летел в бизнес-классе самолета и пил алкоголь. В какой-то момент мужчина решил закурить в туалете воздушного судна, но это увидела стюардесса и сделала ему замечание. В ответ пассажир обматерил ее и нарушил общественный порядок.

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Уточняется, что после приземления на борт вызвали наряд полиции. В отношении дебошира составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве. Теперь ему грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее пьяный пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту, пригрозил бомбой и попытался открыть дверь воздушного судна во время полета. Нештатная ситуация произошла 2 ноября на рейсе из Гуанчжоу (Китай) в Москву.

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      Марина Черняк
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