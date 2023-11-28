Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

Ноябрьский снегопад в Москве оказался сильнейшим с 2012 года

Прошедший 27 ноября в Москве снегопад оказался самым сильным с ноября 2012 года. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Синоптики рассказали, что утром 27 ноября был зафиксирован самый высокий снежный покров с начала холодного сезона, он составил 21 сантиметр. Затем потеплело, температура воздуха повысилась почти до плюс трех градусов тепла, из-за чего высота сугробов сократилась на два сантиметра.

На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, высота сугроба составляет 19 сантиметров, что превышает климатическую норму более чем в три раза. На других метеостанциях высота покрова — от 19 сантиметров в Тушино до 23 сантиметров на МГУ. Так много снега в Москве последний раз было в ноябре 2012 года.

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни количество снега вырастет. Южный циклон принесет снегопады в ночь на четверг, 30 ноября. Высота сугробов достигнет 22-27 сантиметров. В ближайшее время сильных оттепелей не прогнозируется, в первые пять-семь дней декабря снежный покров продолжит повышаться.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что самая холодная ночь на неделе в Москве будет со вторника, 28 ноября, на среду, 29 ноября. Температура опустится до отметки минус 11-13 градусов.