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14:43, 28 ноября 2023Среда обитания

Москвичам предсказали самую холодную ночь

Синоптик Ильин: ночь на 29 ноября станет самой холодной на неделе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ночь со вторника, 28 ноября, на среду, 29 ноября, может стать самой холодной на этой рабочей неделе. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

Температура в ночное время может опуститься до минус 11-13 градусов Цельсия. На протяжении всей недели температура будет держаться на отметке от минус 6 до минус 11 градусов, рассказал синоптик. Кратковременное потепление ожидается в четверг, 30 ноября. Тогда же в Москву вернутся сильные снегопады. Ветер будет переменчивым, с порывами до 15 метров в секунду.

На Москву и область 27 ноября обрушилась так называемая «черная метель» — явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, а видимость ухудшается. Из-за непогоды в городе появились пробки, также были задержаны авиарейсы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 30 ноября, Москву снова накроет метель, но она будет слабее предыдущей. Высота сугробов достигнет 30 сантиметров к концу недели.

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      Мария Черкасова
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