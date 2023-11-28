Москвичей предупредили о новой метели

Синоптик Вильфанд: в начале декабря в Москве похолодает до минус 14 градусов

В четверг, 30 ноября, столицу России накроет метель, правда, по своей силе она не приблизиться к прошедшей «черной» метели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В последний день ноября температура еще будет соответствовать климатической норме, но начало декабря выдастся по-январски морозным. 1 декабря в Москве прогнозируется гололед. Температура ночью снизится до минус 8-10 градусов, днем — до минус 4-6 градусов. Уже в выходные, 2-3 декабря, столбики термометров ночью опустятся до минус 12-14 градусов, а днем будут держаться на уровне минус 4-8 градусов. Высота сугробов в Москве, как предупредил синоптик в разговоре с ТАСС, приблизится к 30 сантиметрам к концу недели. Этот снег не растает до самой весны, отметил Вильфанд.

На Москву и область днем ранее, 27 ноября, обрушилась «черная метель». Это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, серьезно ухудшая видимость. На улицах городов появились сугробы, ставшие причиной осложнения транспортного движения и задержки авиарейсов. Прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, сообщал губернатор области Андрей Воробьев.

Ранее метеоролог сообщил о новом рекорде атмосферного давления в Москве. В пятницу, 24 ноября, показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба — показатель оказался ниже рекордных 722,3 миллиметра, которые были зафиксированы в 1973 году.