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01:03, 28 ноября 2023Мир

Спутник КНДР сфотографировал Пентагон и Белый дом

Ким Чен Ын изучил снимки Белого дома и Пентагона, сделанные спутником-шпионом

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Reuters.

Отмечается, что с фотографиями уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщили в Пхеньяне, спутник-шпион был разработан для наблюдения за передвижениями военных США и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын изучил снимки атомного авианосца США USS Carl Vinson, сделанные недавно запущенным спутником-разведчиком. Сообщалось, что аппарат сделал фотографии «важных целевых районов на территории противников», в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. Кроме того, разведывательный спутник пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор — Хикэм.

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      Марина Совина
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