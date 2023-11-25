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08:21, 25 ноября 2023Мир

Спутник-разведчик КНДР сделал снимки военной базы США на Гавайях

Ким Чен Ын изучил сделанные спутником снимки авианосца и военных баз США

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел снимки атомного авианосца США «Карл Винсон», сделанные спутником-разведчиком Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что спутник сделал фотографии «важных целевых районов на территории противников», в том числе в Пусане, Пхохане и Ульсане. В частности, американский авианосец находился в порту южнокорейского Пусана. Кроме того, разведывательный спутник пролетел над Гавайскими островами и запечатлел военную базу Перл-Харбор — Хикэм.

Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи, Пхеньян раскритиковал Вашингтон за предоставление современного оружия своим «марионеткам». Власти КНДР предупредили, что даже небольшая искра на Корейском полуострове приведет к глобальной ядерной войне.

Ранее северокорейский лидер изучил фотографии городов Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул, сделанные спутником.

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      Марина Совина
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