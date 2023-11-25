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05:19, 25 ноября 2023Мир

Ким Чен Ын изучил сделанные спутником-разведчиком снимки Южной Кореи

Ким Чен Ын изучил снимки Сеула, сделанные спутником-разведчиком 24 ноября

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что северокорейский лидер изучил фотографии «главных целей территории враждебной стороны» во время визита Пхеньянского центра общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. В частности, он посмотрел на снимки городов Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул.

Ранее стало известно, что КНДР в ближайшее время планирует осуществить запуск еще нескольких разведывательных спутников. Отмечалось, что это запуск улучшит возможность получать разведданные из прилегающих к КНДР районов. До этого Северная Корея предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября.

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      Марина Совина
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