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00:50, 22 ноября 2023Мир

В КНДР заявили о планах запустить еще нескольких разведывательных спутников

ЦТАК: КНДР вскоре запустит еще нескольких разведывательных спутников

Фото: Winfried Rothermel via www.imago / www.imago-images.de / Global Look Press

Северная Корея в ближайшее время планирует осуществить запуск еще нескольких разведывательных спутников. Об этом информирует пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что запуск в ближайшее время нескольких дополнительных разведывательных спутников улучшит возможность получать разведданные из прилегающих к КНДР районов.

Как отмечается в официальном заявлении запуск спутника-разведчика является законным правом Пхеньяна на укрепление самообороны.

Ранее КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября. В Минобороны Японии уточнили, что военные страны сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории государства.

Кроме того, Соединенные Штаты осудили пуск ракеты Северной Кореей. Вашингтон считает подобные действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе.

В Белом доме призвали мировое сообщество осудить запуск ракеты, а КНДР прекратить «провокационные действия» и сесть за стол переговоров.

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      Марина Совина
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