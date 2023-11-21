Белый дом: США осудили Северную Корею из-за пуска баллистической ракеты

Соединенные Штаты осуждают пуск ракеты Северной Кореей, Вашингтон считает подобные действия противоречащими резолюциям Совбеза ООН и повышающими напряженность в регионе. Об этом рассказали в Белом доме.

КНДР провела пуск баллистической ракеты, предположительно, со спутником в 22:43 (16:43 мск). В Японии была объявлена тревога и предупреждение об эвакуации для населения южной префектуры Окинава. После этого Минобороны Японии сообщило, что выпущенная ракета пролетела над Тихим океаном в 22:55 (16:55), было снято предупреждение об эвакуации.

«США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий», — говорится в заявлении Белого дома.