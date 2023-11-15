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11:21, 15 ноября 2023Наука и техника

КНДР разработала новый тип двигателя для ракет

КНДР разработала новый тип двигателя для баллистических ракет средней дальности

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В КНДР разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Об этом Пхеньяна.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что испытания двигателей для первой и второй ступеней прошли во вторник, 7 ноября, и субботу, 11 ноября. В рамках тестов оценивали технические характеристики изделий.

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«Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней были успешными, надежность и стабильность уже зарекомендовавших себя технологий проектирования и производства твердотопливных двигателей большой тяги корейского производства были еще раз четко подтверждены», — говорится в сообщении.

Также в агентстве добавили, что проведенные испытания позволят ускорить разработку баллистической ракеты средней дальности нового типа.

В мае посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что КНДР удалось разработать почти полную линейку баллистических и крылатых ракет.

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