КНДР разработала новый тип двигателя для ракет

КНДР разработала новый тип двигателя для баллистических ракет средней дальности

В КНДР разработали новый тип твердотопливного двигателя для баллистических ракет средней дальности. Об этом Пхеньяна.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что испытания двигателей для первой и второй ступеней прошли во вторник, 7 ноября, и субботу, 11 ноября. В рамках тестов оценивали технические характеристики изделий.

«Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней были успешными, надежность и стабильность уже зарекомендовавших себя технологий проектирования и производства твердотопливных двигателей большой тяги корейского производства были еще раз четко подтверждены», — говорится в сообщении.

Также в агентстве добавили, что проведенные испытания позволят ускорить разработку баллистической ракеты средней дальности нового типа.

В мае посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что КНДР удалось разработать почти полную линейку баллистических и крылатых ракет.