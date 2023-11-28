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08:50, 28 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о намерении Киева дискредитировать российских военных

Марочко: Киев готовит ряд материалов для СМИ, дискредитирующих ВС России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киев готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, стало известно, что в районе Купянска и Синьковки работают специалисты по подготовке информационных материалов и сюжетов, которые могут дискредитировать российских военных.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают реальные потери на фронте и ведут «двойную бухгалтерию». Часть безвозвратных потерь, по его словам, переносят в «графу пропавших без вести с определенными пометками».

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      Алевтина Запольская
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