Марочко: Киев готовит ряд материалов для СМИ, дискредитирующих ВС России

Киев готовит на харьковском участке фронта ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, стало известно, что в районе Купянска и Синьковки работают специалисты по подготовке информационных материалов и сюжетов, которые могут дискредитировать российских военных.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают реальные потери на фронте и ведут «двойную бухгалтерию». Часть безвозвратных потерь, по его словам, переносят в «графу пропавших без вести с определенными пометками».