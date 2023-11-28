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15:37, 28 ноября 2023Мир

Стала известна выгода Норвегии от конфликта на Украине

NRK: Норвегия заработала на конфликте на Украине более 28 миллионов евро

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Норвегия заработала на конфликте на Украине 344 миллиона крон (около 28,6 миллиона евро). Об этом сообщает NRK cо ссылкой на диссертацию исследователей из института торговли Норвегии.

По подсчетам исследователей Эйрика Хьялте и Иды Элизабет Уберг Госланд, примерно столько королевство выручило от последствий украинского кризиса в 2022 году.

«Это безумно большая цифра. Достойно осуждения, что Норвегия наживается на чужом несчастье. Правительство поступает так, что быть норвежцем становится стыдно», — прокомментировал результаты исследования лидер партии «Зеленые» Арильд Хермстад.

Ранее Норвежское иммиграционное управление сообщило, что будет платить украинцам 17,5 тысячи норвежских крон (1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. Сообщается, что если у беженца есть действующий вид на жительство в Норвегии, но он хочет вернуться в свою родную страну, то можно подать заявку на получение гранта от норвежских властей.

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      Семен Александров
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