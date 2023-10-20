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15:16, 20 октября 2023Мир

Норвегия решила платить решившим вернуться на Украину беженцам

Норвегия будет платить 1,5 тысячи евро украинцам, чтобы они уехали обратно

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Норвегия будет платить украинцам 17,5 тысяч норвежских крон (1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. Об этом сообщается на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI).

Сообщается, что если у беженца есть действующий вид на жительство в Норвегии, но он хочет вернуться в свою родную страну, то можно подать заявку на получение гранта от норвежских властей.

«Вам выплатят 17,5 тысяч норвежских крон наличными, чтобы вернуться домой и обосноваться на Украине. UDI не может помочь вам с транспортом на ​​Украину», — говорится на сайте управления.

Ранее стало известно, что Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой. Власти страны приняли такое решение, поскольку осознали, что поощрение добровольного выезда украинцев из Швейцарии обойдется дешевле, чем выплата им пособий и тем самым затягивание выезда после истечения сроков временной защиты.

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      Семен Александров
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