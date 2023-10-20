Норвегия решила платить решившим вернуться на Украину беженцам

Норвегия будет платить 1,5 тысячи евро украинцам, чтобы они уехали обратно

Норвегия будет платить украинцам 17,5 тысяч норвежских крон (1,5 тысячи евро), чтобы они уехали обратно. Об этом сообщается на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI).

Сообщается, что если у беженца есть действующий вид на жительство в Норвегии, но он хочет вернуться в свою родную страну, то можно подать заявку на получение гранта от норвежских властей.

«Вам выплатят 17,5 тысяч норвежских крон наличными, чтобы вернуться домой и обосноваться на Украине. UDI не может помочь вам с транспортом на ​​Украину», — говорится на сайте управления.

Ранее стало известно, что Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой. Власти страны приняли такое решение, поскольку осознали, что поощрение добровольного выезда украинцев из Швейцарии обойдется дешевле, чем выплата им пособий и тем самым затягивание выезда после истечения сроков временной защиты.