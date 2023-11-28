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11:48, 28 ноября 2023Ценности

Стилистка раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Фото: Maria Markevich / Shutterstock / Fotodom

Персональная стилистка Луиза Пеннингтон раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

В первую очередь специалистка посоветовала подворачивать рукава. «Демонстрация небольшого количества кожи на запястье сделает вас стройнее и изящнее», — объяснила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала всегда заправлять рубашки и футболки в брюки, чтобы подчеркнуть талию и сделать ноги визуально длиннее. В то же время Пеннингтон предостерегла от использования в образах большого количества оверсайз-одежды. «Конечно, приятно время от времени примерять пальто или пиджак большого размера, но не сочетайте слишком много объемных вещей в одном образе. Остановитесь на чем-нибудь одном», — настояла собеседница издания.

В сентябре стилистка Базиссела (@basicela) назвала визуально подчеркивающую стройность ног зимнюю обувь. Специалистка обратила внимание на сапоги с высоким широким голенищем по бокам. По ее словам, данная деталь делает их обладательницу немного выше и придает ей изящность.

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      Мария Винар
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