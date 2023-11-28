Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:05, 28 ноября 2023Среда обитания

Стоимость посуточной аренды на Новый год поднялась на треть

«Суточно.ру»: посуточная аренда на Новый год подорожала на 30 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Цены на посуточную аренду жилья на праздники поднялись до 30 процентов за последний год. Дальнейшего роста в преддверии Нового года, однако, не предвидится, заявил в разговоре с ТАСС генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

В среднем прирост цен составил 15 процентов, до 6110 рублей за сутки аренды. Возросший спрос на аренду квартир и апартаментов на время праздников эксперты связывают с переориентацией населения с зарубежного туризма на внутренний. Пик бронирований жилья на Новый год, по данным сервиса, приходится на конец ноября и декабрь.

Материалы по теме:
Их не остановить Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
Их не остановитьКвартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше?
26 апреля 2021
Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Смертельный сквозняк.Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
1 сентября 2021

Больше всего ценник вырос в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на Новый год достигла 9729 рублей. Немного отстают Сочи, Адлер и Калининград — цены на аренду жилья в праздничные дни там равняются 5920 рублей, 4604 рубля и 4250 рублей за сутки соответственно.

На федеральной территории Сириус в Сочи стоимость посуточной аренды равняется 5707 рублям (18 процентов прироста). В Санкт-Петербурге годовой прирост составил 16 процентов — 5440 рублей за сутки, а в столице — 14 процентов или 6102 рубля.
По данным аналитиков «Суточно.ру», годовой прирост цен на краткосрочную аренду в новогодние праздники в Зеленоградске составил 23 процента (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде — 19 процентов (6 471 рубль), Сириусе — 18 процентов (5 707 рублей), Санкт-Петербурге — 16 процентов (5 440 рублей), Кисловодске — 15 процентов (4 944 рублей), Москве — 14 процентов (6 102 рубля), Петрозаводске — 9 процентов (5 314 рублей), Ярославле — 2 процента (5 908 рублей).

Ранее россиянам рассказали о нюансах аренды дома на Новый год. Эксперты советуют при выборе жилья на праздники убедиться, что на него оформлена страховка. В таком случае ответственность за несчастные случаи, например, возгорания от гирлянд, каминов и бань, не ляжет полностью на арендатора.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Песков обвинил НАТО в принесении в жертву народа Украины ради сдерживания России

      Пассажирка под наркотиками попыталась открыть аварийный выход самолета в воздухе

      Лавров заявил о союзнических отношениях России и Казахстана

      Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киева

      Проводившей над сыном ритуальные обряды москвичке предъявили обвинение

      Стоимость посуточной аренды на Новый год поднялась на треть

      Пленный боец ВСУ рассказал о проблемах с эвакуацией раненых

      Возлюбленная Тимати снялась без косметики и фильтров

      Металлургический гигант сократит тысячи рабочих мест из-за кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости