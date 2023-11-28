Стоимость посуточной аренды на Новый год поднялась на треть

«Суточно.ру»: посуточная аренда на Новый год подорожала на 30 процентов

Цены на посуточную аренду жилья на праздники поднялись до 30 процентов за последний год. Дальнейшего роста в преддверии Нового года, однако, не предвидится, заявил в разговоре с ТАСС генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

В среднем прирост цен составил 15 процентов, до 6110 рублей за сутки аренды. Возросший спрос на аренду квартир и апартаментов на время праздников эксперты связывают с переориентацией населения с зарубежного туризма на внутренний. Пик бронирований жилья на Новый год, по данным сервиса, приходится на конец ноября и декабрь.

Больше всего ценник вырос в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на Новый год достигла 9729 рублей. Немного отстают Сочи, Адлер и Калининград — цены на аренду жилья в праздничные дни там равняются 5920 рублей, 4604 рубля и 4250 рублей за сутки соответственно.

На федеральной территории Сириус в Сочи стоимость посуточной аренды равняется 5707 рублям (18 процентов прироста). В Санкт-Петербурге годовой прирост составил 16 процентов — 5440 рублей за сутки, а в столице — 14 процентов или 6102 рубля.

По данным аналитиков «Суточно.ру», годовой прирост цен на краткосрочную аренду в новогодние праздники в Зеленоградске составил 23 процента (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде — 19 процентов (6 471 рубль), Сириусе — 18 процентов (5 707 рублей), Санкт-Петербурге — 16 процентов (5 440 рублей), Кисловодске — 15 процентов (4 944 рублей), Москве — 14 процентов (6 102 рубля), Петрозаводске — 9 процентов (5 314 рублей), Ярославле — 2 процента (5 908 рублей).

Ранее россиянам рассказали о нюансах аренды дома на Новый год. Эксперты советуют при выборе жилья на праздники убедиться, что на него оформлена страховка. В таком случае ответственность за несчастные случаи, например, возгорания от гирлянд, каминов и бань, не ляжет полностью на арендатора.