Россиянам рассказали о нюансах аренды дома на Новый год

Эксперт Аверс: при аренде дома на Новый год нужно проверить наличие страховки

При выборе дома для аренды на Новый год нужно убедиться, что на него оформлена страховка. О нюансах съемного жилья в праздники рассказала руководитель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс, пишут «Известия».

Эксперт пояснила, что узнать о страховке необходимо, чтобы ответственность за несчастные случаи полностью не легла на арендатора. Аверс уточнила, что есть риск возгораний от гирлянд, каминов и бань.

«Если это не хорошо известный сервис по бронированию, то обязательно заключайте договор. И в обоих случаях обязательно внимательно читайте условия. Например, учтите тот факт, что если вдруг дом сдадут кому-то другому по более дорогой цене (вопреки договоренностям), то тогда вернут вам задаток в двойном размере или выплатят штраф», — добавила специалистка.

Кроме того, нужно заранее изучить штрафные санкции, касающиеся сдачи дома после использования. Например, следует выяснить, понадобится ли заказать клининг, есть ли ограничения по количеству людей и по каким правилам возвращается депозит. «Дом на Новый год лучше заранее съездить посмотреть перед бронированием. Фото ожидания и реальности могут расходиться, что-то может не работать и т.д. Обезопасьте себя от неприятных сюрпризов в праздник», — рассказала Аверс.

Ранее стали известны регионы России с самым дешевым жильем на Новый год. Так, самые доступные загородные дома сдаются на зимние праздники в Крыму, а квартиры — в Вологодской области.