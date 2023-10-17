Названы регионы России с самым дешевым жильем на Новый год

Дешевле всего снять жилье на Новый год получится в Крыму и Вологодской области

Дешевле всего снять загородный дом на Новый год получится в Крыму, а квартиру — в Вологодской области. Популярные для проведения зимних праздников регионы России с недорогим жильем назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты отметили, что наиболее бюджетные варианты загородного жилья представлены на юге страны. Так, арендовать коттедж для встречи Нового года в Крыму получится за 2500 рублей в сутки, а в Краснодарском крае — за 3500 рублей в сутки.

Самые дешевые квартиры, по данным аналитиков, представлены на родине Деда Мороза — в Вологодской области. Арендовать такой объект на сутки получится в среднем за 1900 рублей. Второе место занимает Костромская область, которая считается родиной Снегурочки, — там арендовать квартиру можно в среднем за 2000 рублей в сутки.

В среднем по России за год цены на посуточную аренду квартир выросли на 18 процентов, в то время как для загородного жилья они не изменились. Однако почти во всех популярных для встречи Нового года регионах именно квартира является наиболее бюджетным вариантом для отдыха, подчеркнули специалисты.

«При бронировании объектов на новогодние праздники стоит рассчитывать на то, что цены будут выше в среднем на 30 процентов. В подорожании многое зависит от объема предложения — чем он больше, чем ниже колебания цен. Также на итоговую стоимость жилья в ажиотажные дни сильно влияют вопросы логистики и платежеспособности аудитории», — прокомментировал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

В 2022 году аренда жилья на новогодние праздники в России подорожала на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. Средний чек оказался на уровне 5100 рублей за сутки. В Санкт-Петербурге снять жилье на Новый год можно было за 4500 рубле, в Москве — за 4900 рублей, а в Сочи — за 5300 рублей.