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10:39, 21 декабря 2022Среда обитания

В России подорожала аренда жилья на новогодние праздники

«Суточно.ру»: аренда жилья на новогодние праздники подорожала на 20%

Фото: Shutterstock

Цены на аренду недвижимости в России на новогодние праздники 2022 года выросли на 20 процентов по сравнению с 2021 годом. О том, что съемное жилье подорожало, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

Средний чек оказался на уровне 5,1 тысячи рублей за сутки. В Санкт-Петербурге снять жилье на Новый год в среднем стоит 4,5 тысячи рублей (плюс 20 процентов за год), в Москве — 4,9 тысячи рублей (плюс 13 процентов), в Сочи — 5,3 тысячи рублей (плюс 66 процентов).

Лидером топа самых популярных у россиян городов для отдыха на новогодних праздниках стал Санкт-Петербург. Второе и третье место соответственно заняли Москве и Казань. В первую десятку также вошли Минск, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Эсто-Садок и Кировск.

Ранее в декабре сообщалось, что многие россияне планируют заняться ремонтом в новогодние праздники. Улучшить свое жилье в этот период хотят 49 процентов респондентов из 1,5 тысячи опрошенных. 64 процента из них объяснили такое решение тем, что не успеют закончить работы до Нового года.

Александра Качан
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