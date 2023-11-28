Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца

Сын Боярского рассказал о состоянии отца, госпитализированного с инфарктом

Сын советского и российского актера Михаила Боярского рассказал о состоянии отца, госпитализированного с инфарктом. Его слова приводит 78.ru.

Депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил информацию о том, что у 73-летнего народного артиста России случился инфаркт, однако его состояние удалось стабилизировать. «Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — заявил Боярский-младший.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Отмечается, что звезде театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября.