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19:31, 28 ноября 2023Культура

Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца

Сын Боярского рассказал о состоянии отца, госпитализированного с инфарктом

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Сын советского и российского актера Михаила Боярского рассказал о состоянии отца, госпитализированного с инфарктом. Его слова приводит 78.ru.

Депутат Госдумы Сергей Боярский подтвердил информацию о том, что у 73-летнего народного артиста России случился инфаркт, однако его состояние удалось стабилизировать. «Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — заявил Боярский-младший.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Отмечается, что звезде театра и кино стало плохо накануне, 27 ноября.

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      Сергей Равин
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