Жителям Крыма и Краснодарского края вернули тепло и свет после непогоды

МЧС: электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили

Электроснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму восстановили после обрушившейся на регионы непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве рассказали, что специалисты продолжают эвакуировать людей и оказывать им необходимую помощь. Сотрудники МЧС откачивают воду из домов и с придомовых территорий, очищают улицы и дворы от упавших деревьев, ведут прочие аварийно-восстановительные работы.

Вода полностью сошла в Ростовской области, отметили специалисты. «В Республике Крым, Донецкой народной республике, Краснодарском крае и городе Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, 503 приусадебных участка», — добавили в МЧС.

В министерстве также рассказали, что в 511 населенных пунктах продолжают восстанавливать электроснабжение и ремонтировать поврежденные стихией крыши домов. В пяти пунктах временного размещения находится 91 гражданин, в том числе 14 несовершеннолетних. Остальные отправились к родственникам или знакомым. Всего в ликвидации последствий обрушившейся на юг России непогоды задействованы более 3500 человек и 1200 единиц техники.

Мощный ураган накрыл юг России вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — 9 метров. В общей сложности в Крыму и Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.