В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

Министр промышленности Чехии Сикела предложил снять санкции с российской стали

Чехия обратилась к властям Евросоюза с просьбой снять запрет на импорт российской стали. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела, его слова приводит Euractiv.

«В текущей ситуации в строительной промышленности, например при сооружении мостов, мы не сможем обойтись без стали из России. Я убежден, что мы сохраним подход, согласно которому санкции должны наносить ущерб в первую очередь тому, против кого они направлены, а не тому, кто их вводит. В таком случае мы будем довольны», — заявил Сикела.

Предложение снять санкции с одного вида товаров на срок до 2028 года объяснили отсутствием альтернативы. По словам главы минпромторга республики, Чехия рассматривает варианты импорта из КНР, но китайская толстолистовая сталь уступает в качестве.

Ранее Сикела объявил, что в октябре чешские фирмы возобновили закупки российского природного газа. Он заверил, что страна не нуждается в этих закупках, так как уже запаслась топливом на зиму. «Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — уточнил он.

Чехия сообщала о полном отказе от российского газа в первом квартале 2023 года. Поставки из РФ заместили топливом из Норвегии и из терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Бельгии. Это решение стало первым в истории страны, до этого она закупала 97 процентов газа из России.