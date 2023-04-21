Чехия сообщила о полном отказе от российского газа в первом квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года Чехия впервые в истории полностью отказалась от использования российского газа, заместив его топливом из Норвегии и из терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах и Бельгии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга республики сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Йозеф Секела заметил, что ранее Чехия получала из России 97 процентов газа и он не знает другой страны, которая смогла бы так быстро избавиться от почти полной энергетической зависимости. По словам министра, важнейшую роль в процессе сыграло сокращение потребления этого вида топлива.

По состоянию на четверг, 20 апреля, в чешских газовых хранилищах страны находилось 1,66 миллиарда кубометров газа, это 48 процентов их общего объема. За первый квартал запасы газа сократились на 1,28 миллиарда кубометров.

Ранее «Газпром» признал, что Европе удалось успешно пройти отопительный сезон и накопить в хранилищах рекордный объем топлива даже с учетом радикального сокращения поставок из России. Однако компания предупредила, что в следующую зиму ситуация может оказаться сложнее, если температура будет ниже.

Между тем в Morgan Stanley считают, что Европа благодаря улучшениям в инфраструктуре в последний год и падению цен сможет полностью заполнить газовые хранилища к концу августа. Проблемы могут возникнуть в случае экстремальной жары и засухи, которые увеличат потребление.