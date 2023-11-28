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00:16, 28 ноября 2023Бывший СССР

Украина вышла из соглашения о социальных и правовых гарантиях военнослужащих

Киев вышел из соглашения с СНГ о социальных и правовых гарантиях военных

Фото: Reuters

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения со странами-участницами Содружества Независимых Государств (СНГ) о социальных и правовых гарантиях военнослужащих. Соответствующий указ в понедельник, 27 ноября, подписал Владимир Зеленский. Кроме того, Украина вышла из дополнительного протокола к этому соглашению. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В указе говорится, что в соответствии с конституцией Украины, руководствуясь положениями Венской конвенции о праве международных договоров, республика выходит из соглашения с СНГ о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, принятого 14 февраля 1992 года в городе Минске.

Также сообщается, что Украина вышла из протокола к данному соглашению, принятого в январе 1996 года.

Ранее сообщалось, что на Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на передовую.

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      Екатерина Подвигина
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