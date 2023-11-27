На Украине захотели изменить правила призыва в армию

Guardian: Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ

На Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на передовую. Об этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью британской газете The Guardian.

По информации издания, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с имеющимися у них навыками, а не просто отправлены на фронт.

По словам Данилова, некоторые украинские мужчины испытывают страх перед участием в боевых действиях, однако «это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью». При этом он подчеркнул, что теперь на Украине есть новый министр обороны «с новым подходом».

Глава СНБО уточнил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в республике рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, желающих помочь армии, но не стремящихся на фронт, и отговорить их от попыток уклониться от призыва. «Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность», — пояснил Данилов.

Ранее журналисты немецкого телеканала Die Welt сообщали, что командование ВСУ не дает военнослужащим пауз для отдыха, поскольку предоставление им отпусков означало бы новую волну мобилизации в республике.