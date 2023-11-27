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20:30, 27 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели изменить правила призыва в армию

Guardian: Украина намерена изменить правила призыва в ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

На Украине намерены изменить правила призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ), чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на передовую. Об этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью британской газете The Guardian.

По информации издания, изменения, о которых планируют объявить на этой неделе, будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний для проведения более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что в ВСУ они будут задействованы в соответствии с имеющимися у них навыками, а не просто отправлены на фронт.

По словам Данилова, некоторые украинские мужчины испытывают страх перед участием в боевых действиях, однако «это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью». При этом он подчеркнул, что теперь на Украине есть новый министр обороны «с новым подходом».

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Глава СНБО уточнил, что ВСУ будут работать с двумя крупнейшими в республике рекрутинговыми компаниями, чтобы найти высококвалифицированных людей, желающих помочь армии, но не стремящихся на фронт, и отговорить их от попыток уклониться от призыва. «Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность», — пояснил Данилов.

Ранее журналисты немецкого телеканала Die Welt сообщали, что командование ВСУ не дает военнослужащим пауз для отдыха, поскольку предоставление им отпусков означало бы новую волну мобилизации в республике.

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      Алевтина Запольская
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