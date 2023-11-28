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14:42, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Армении заявили о готовности отдать Азербайджану анклавы

Парламент Армении: Ереван готов отдать Баку анклавы взамен на село Арцвашен

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Армения готова отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен, находившееся внутри анклавного образования. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, цитирует РИА Новости.

«Я не могу сейчас сказать что-то конкретно, но если есть [правовые основания], мы готовы вернуть им их анклавы, а они вернут наш Арцвашен», — сказал он. Симонян выразил уверенность, что стороны смогут найти решение по этому вопросу.

Как уточнил спикер парламента, территория села больше двух-трех анклавов, о которых может говорить азербайджанская сторона. Кроме того, он отметил, что сейчас сложно найти документы, обозначающие разграничительные линии анклавов. По его словам, возможен вариант, который подразумевает сохранение анклавов за государствами, на территории которых они находятся.

Ранее Симонян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней, «если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю».

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      Кристина Есикова
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