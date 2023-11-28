В Белоруссии начались обыски по делу о координационном совете оппозиции

СК Белоруссии сообщил о начале обысков по делу координационного совета оппозиции

Правоохранительные органы Белоруссии начали проведение обысков по делу о координационном совете оппозиции. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

По данным следствия, в 2020 году главари радикальных ячеек на территории страны, состоящие в координационном совете, предпринимали попытки захватить государственную власть и продвигали идею насильственного изменения конституционного строя.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводятся совместно с Министерством внутренних дел Белоруссии. В сообщении говорится, что в качестве подозреваемых по уголовному делу привлечены свыше 100 человек.

Летом 2023 года Евросоюз создал консультационную площадку с представителями белорусской оппозиции. Она должна обеспечить обмен информацией о ситуации в стране и поможет формировать дальнейшие действия Брюсселя в «поддержку демократии» в Белоруссии.

