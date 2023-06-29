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14:50, 29 июня 2023Бывший СССР

Евросоюз создал консультационную площадку с белорусской оппозицией

Евросоюз создал консультационную площадку с представителями белорусской оппозиции
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Christine Olsson / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о создании консультационной площадки между Евросоюзом (ЕС) и представителями белорусской оппозиции. Об этом сообщает Дипломатическая служба ЕС.

«Консультативная группа обеспечит обмен информацией о ситуации в стране и поможет формировать дальнейшие действия ЕС в поддержку свободной, суверенной и демократической Белоруссии», — говорится в сообщении.

В ходе первой встречи в Брюсселе представители Евросоюза и белорусской оппозиции обменялись мнениями о политической ситуации в Белоруссии, а Боррель пообщался со Светланой Тихановской.

Участники выступили с осуждением взаимодействия Москвы и Минска, а также негативно оценили «усиление ядерной риторики» президента республики Александра Лукашенко.

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    Алевтина Запольская
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