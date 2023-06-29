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06:10, 29 июня 2023Мир

В ЕС призвали присмотреться к Белоруссии в качестве посредника по Украине

Евродепутат Мариани призвал ЕС присмотреться к Белоруссии в качестве посредника по Украине
СюжетЛукашенко заявил:
Тьерри Мариани

Тьерри Мариани. Фото: Максим Змеев / Reuters

Странам-членам Европейского союза (ЕС) следует присмотреться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Евродепутат подчеркнул, что белорусский президент проявил себя весьма эффективно при разрешении кризиса, вызванного попыткой вооруженного мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Он также напомнил, что до «вмешательства Запада в белорусские президентские выборы 2020 года и попытки навязать Светлану Тихановскую» в качестве альтернативного лидера Белоруссии отношения между Минском и некоторыми государствами-членами улучшались.

«Вместо того чтобы демонизировать Беларусь, мы бы сделали все возможное, чтобы сделать ее посредником в достижении того, что должно быть общей целью европейского континента: мира», — призвал Мариани.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с поднявшим мятеж главой ЧВК «Вагнер». Лукашенко рассказал, что созвонился с Пригожиным и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать, а министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова он не получит. Белорусский лидер также сообщил, что в переговорах с мятежниками участвовал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

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    Валентина Шварцман
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