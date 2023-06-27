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16:16, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об участии директора ФСБ в переговорах с Пригожиным

Лукашенко: в переговорах с Пригожиным во время мятежа участвовал директор ФСБ Бортников

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В переговорах с объявившим в ночь на 24 июня о мятеже главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным участвовал директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует ТАСС.

Ранее Лукашенко рассказал, что Пригожин не отвечал на звонки президента России Владимира Путина.

О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Сообщив о происходящем, Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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