Лукашенко рассказал об отказе Пригожина отвечать на звонки Путина

Лукашенко рассказал, что устроивший мятеж Пригожин не отвечал на звонки Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что объявивший в ночь на 24 июня о мятеже ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не отвечал на звонки президента России Владимира Путина. Слова белорусского лидера приводит Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что убедил своего российского коллегу не торопиться с жесткими решениями в отношении устроивших мятеж. По его словам, он предложил Путину поговорить с Пригожиным, однако тот ответил, что это бесполезно.

«Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — процитировал он слова президента России.

О начале мятежа Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».