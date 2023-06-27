Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о решении «мочить» Пригожина

Лукашенко заявил, что убедил Путина не торопиться с жесткими решениями по ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убедил российского коллегу Владимира Путина не торопиться с жесткими решениями в вопросе мятежа ЧВК «Вагнер». Подробностями переговоров он поделился в ходе выступления перед белорусскими силовиками, передает Telegram-канал «Пул первого».

«Самое опасное — как могли развиваться последствия ситуации. Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его», — рассказал Лукашенко.

По словам президента, Путин ответил ему, что Пригожин «даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет».