Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 28 ноября 2023Мир

В Германии выразили сожаление из-за невыполнения Минских соглашений

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ должна была добиться реализации Минских соглашений
Михаэль Кречмер

Михаэль Кречмер. Фото: John MacDougall / Reuters

Правительство ФРГ недостаточно настойчиво добивалось реализации Минских соглашений после 2014 года, и это было ошибкой. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, сообщает Der Tagesspiegel.

Премьер подчеркнул, что для решения конфликта нужно было поддерживать мирные инициативы, а не поставлять оружие Киеву, однако нельзя сразу исправить все ошибки прошлого. «После 2014 года (...) мы должны были гораздо сильнее настаивать на выполнении Минских соглашений, в том числе и Украиной, но сегодня об этом никто не говорит», — выразил сожаления он.

Он также отметил, что для завершения российско-украинского конфликта необходимы волевые усилия, а не постоянная отправка оружия Киеву, за которую выступает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее Кречмер заявил, что Украина неспособна заморозить конфликт и вернуть территории при жизни этого поколения. По его словам, за каждый квадратный метр украинской земли Киеву пришлось бы дорого заплатить человеческими жизнями.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия отменила все прежние постановления о закрытии КПП

      Российский чиновник получил от главы частного детсада два миллиона рублей

      Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

      Фанаты затравили украинского футболиста за связь с русской моделью

      Штрафовать за непродажу валютной выручки оказалось невозможно

      Эрдоган заявил генсеку ООН о необходимости судить Израиль за преступления в Газе

      Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

      Блокировку автомобилей BMW и Mercedes в России объяснили

      Минобороны России заявило о гибели 15 человек из-за отравленных ВСУ продуктов

      Дженнифер Лоуренс объяснила последние изменения во внешности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости