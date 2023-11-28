Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ должна была добиться реализации Минских соглашений

Правительство ФРГ недостаточно настойчиво добивалось реализации Минских соглашений после 2014 года, и это было ошибкой. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, сообщает Der Tagesspiegel.

Премьер подчеркнул, что для решения конфликта нужно было поддерживать мирные инициативы, а не поставлять оружие Киеву, однако нельзя сразу исправить все ошибки прошлого. «После 2014 года (...) мы должны были гораздо сильнее настаивать на выполнении Минских соглашений, в том числе и Украиной, но сегодня об этом никто не говорит», — выразил сожаления он.

Он также отметил, что для завершения российско-украинского конфликта необходимы волевые усилия, а не постоянная отправка оружия Киеву, за которую выступает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее Кречмер заявил, что Украина неспособна заморозить конфликт и вернуть территории при жизни этого поколения. По его словам, за каждый квадратный метр украинской земли Киеву пришлось бы дорого заплатить человеческими жизнями.