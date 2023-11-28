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14:43, 28 ноября 2023Мир

В Германии заявили о неспособности Украины вернуть территории «в этом поколении»

Tagesspiegel: премьер Саксонии Кречмер признал неспособность Киева вернуть землю

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Украина неспособна заморозить конфликт и вернуть территории при жизни этого поколения. С таким заявлением в интервью газете Tagesspiegel выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить», — признал он, добавив, что за каждый квадратный метр украинской земли Киеву пришлось бы «заплатить неслыханные человеческие жертвы».

Ранее сообщалось, что на фоне заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину предстоит сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине.

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      Виктория Кондратьева
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