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02:18, 23 ноября 2023Экономика

В США рассказали о трудном для Германии выборе из-за Украины

WSJ: ФРГ придется выбирать между собственной экономикой и Украиной

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

На фоне заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ).

«Правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен на бизнес и домохозяйства», — указал автор статьи Боян Панчевский.

Издание со ссылкой на анонимные источники также сообщает, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца уже пообещало ЕС поддержать четырехдневный пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что за полторы недели Германия передала Украине 20 бронетранспортеров (БМП) Marder. О новой военной помощи Киеву рассказали в правительстве ФРГ. Общее количество переданных за все время Берлином БМП Marder составило 80 единиц.

При этом 14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил о невозможности поставить Украине миллион боеприпасов. Однако он отметил, что страны Евросоюза вместе работают над наращиванием производства снарядов.

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      Марина Совина
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